Обстріл Донецької області: понад двісті будинків залишилися без газопостачання

У середу 3 січня армія РФ влучила у газопровод на території села Зоря поблизу Костянтинівки Донецької області. Без газопостачання залишилося понад двісті будинків.

Про це розповів Суспільне Донбас голова правління «Донецькоблгазу» Вадим Батій.

Внаслідок обстрілу без газопостачання залишилися 124 будинки та 93 квартири

«Квартири вже запустили, а 60 будинків зможемо підключити лише завтра. Очевидно, росіяни стріляли касетними та уламковими снарядами, оскільки дуже багато дрібних пошкоджень — труби як решето посічені», — каже Батій.

За його словами, ремонтним роботам бригади змогли стати лише через добу після локалізації рятувальниками спалаху, який стався внаслідок обстрілу.

«Підземний газопровід був пошкоджений і спалахнув, наробило там нам біди. Вчора тільки перекрили, бо працювала ДСНС, зараз відновлювальні роботи продовжуються», — уточнив голова правління.