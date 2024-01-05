В ближайшие недели РФ может начать широкомасштабное наступление под Харьковом — The Telegraph

Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку оккупанты усилили бомбардировки города и области. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Отметили, что в четверг, 4 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову и 15 окрестным населенным пунктам. Для этого ВС РФ применили ракеты, артиллерию и минометы.

Источник, близкий к Вооруженным силам Украины отмечает, что целями оккупантов были как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается «как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели».

В издании добавляют, что Киев не обнародовал подробностей атак, но в среду вечером источник сообщил, что «целый день военные объекты в регионе обстреливались перед нападением».

Местные подразделения военной разведки считают, что российские оккупанты могут планировать усилить воздушные атаки в эти выходные.

Источник добавил, что сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможная дата его начала — 15 января.

Журналисты отмечают, что и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области.

В издании сообщают, что Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной города Кременная и Лиман, которые были оккупированы российскими войсками, пока Киев не начал контрнаступление в сентябре 2022 года.

Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку ВС РФ проводили нерегулярные атаки.

Журналисты отмечают, что украинские чиновники потратили месяцы на подготовку наступления в направлении Купянска, где осталась лишь часть его населения.

Военные командиры на северо-востоке Украины назвали этот район одним из самых «горячих», даже когда ВСУ пытались осуществить летнее контрнаступление на юге.

В британском издании отмечают, что город, если его захватят ВС РФ, мог бы стать важным материально-техническим плацдармом для наступательных толчков дальше на юг или запад.

Напомним, оккупанты РФ 2 января утром массированно атаковали Харьков. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне выпустили по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».