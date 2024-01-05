У найближчі тижні РФ може розпочати широкомасштабний наступ під Харковом — The Telegraph

Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки окупанти посилили бомбардування міста та області. Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Зазначається, що у четвер, 4 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах. Для цього ЗС РФ застосували ракети, артилерію та міномети.

Джерело, близьке до Збройних сил України, зазначає, що цілями окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається «як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями».

У виданні додають, що Київ не оприлюднив подробиць атак, але в середу ввечері джерело повідомило, що цілий день військові об'єкти в регіоні обстрілювалися перед нападом.

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські окупанти можуть планувати посилити повітряні атаки цими вихідними.

Джерело додало, що сухопутний наступ може початися невдовзі після цього, можлива дата його початку — 15 січня.

Журналісти зазначають, що і російські, і українські війська борються за найкращі позиції вздовж лінії фронту, що охоплює села Куп'янськ, Сватове та Кремінна, неподалік кордону Харківської області.

У виданні повідомляють, що Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, доки Київ не розпочав контрнаступ у вересні 2022 року.

Західні аналітики кажуть, що на лінії фронту мало що змінилося, оскільки ЗС РФ проводила нерегулярні атаки.

Журналісти зазначають, що українські чиновники витратили місяці на підготовку наступу у напрямку Куп'янська, де залишилася лише частина його населення.

Військові командири на північному сході України назвали цей район одним із найгарячіших, навіть коли ЗСУ намагалися здійснити літній контрнаступ на півдні.

У британському виданні зазначають, що місто, якщо його захоплять ЗС РФ, могло б стати важливим матеріально-технічним плацдармом для наступальних поштовхів далі на південь чи захід.

Нагадаємо, окупанти РФ 2 січня вранці масово атакували Харків. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що росіяни випустили Україною близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал».