При обстреле Донецкой области ранен один человек

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего был ранен один житель Донбасса — в Красногоровке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Также войска РФ дважды обстреляли Покровск Донецкой области. Отмечается, что российские военные попали в админздание. Горят гараж и автомобили.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения убитыми составило 1817 человек и ранеными — 4460. Данные поданы без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, 4 января, россияне атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате атаки погибли два человека, еще двое — травмированы.