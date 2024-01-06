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При обстреле Донецкой области ранен один человек

06 января 2024, 08:40

При обстреле Донецкой области ранен один человек

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего был ранен один житель Донбасса — в Красногоровке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Также войска РФ дважды обстреляли Покровск Донецкой области. Отмечается, что российские военные попали в админздание. Горят гараж и автомобили.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения убитыми составило 1817 человек и ранеными — 4460. Данные поданы без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 4 января, россияне атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате атаки погибли два человека, еще двое — травмированы. 

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