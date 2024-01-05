Обстрелы Донецкой области: двое жителей убиты, еще два получили ранения за сутки

Российские оккупанты за минувшие сутки, 4 января, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате атаки погибли два человека, еще двое — травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Смерти зафиксированы в Катериновке и Красногоровке. Два человека получили ранения: в Катериновке и Авдеевке.



Кроме того, удалось установить информацию относительно одного человека, погибшего ранее в Авдеевке, и одного раненого в Торецке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения убитыми составило 1817 человек и ранеными — 4459. Данные поданы без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее, 3 января, оккупанты обстреливали населенные пункты в Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также известно о трех раненых.