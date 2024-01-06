Під час обстрілу Донецької області поранено одну людину

Російські окупанти за минулу добу атакували низку населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого було поранено одного жителя Донбасу — у Красногорівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Також війська РФ двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Зазначається, що військові влучили по адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині з моменту повномасштабного вторгнення вбитими склала 1817 осіб і пораненими — 4460. Дані подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, 4 січня, росіяни атакували низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє — травмовані.