Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области был уничтожен полупостроенный железнодорожный мост в субботу, 6 января. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе села Гранитный», — написал он.



По словам Андрющенко, российские войска старались сбить ракеты, которые атаковали мост, однако ничего не удалось.



Кроме того, удалось установить местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе. В частности, координаты уже переданы соответствующим службам.



Напомним, в Мариуполе Донецкой области заметили большое движение техники российских войск. Она следует в сторону Запорожской области.