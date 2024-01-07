Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст

07 січня 2024, 10:25

Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було знищено напівзбудований залізничний міст у суботу, 6 січня. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівзбудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у районі села Гранітний», — написав він.

За словами Андрющенка, російські війська намагалися збити ракети, які атакували міст, проте нічого не вдалося.

Крім того, вдалося встановити місцезнаходження нових батарей ППО у Маріупольському районі. Зокрема координати вже передані відповідним службам.

Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області помітили великий рух техніки російських військ. Вона йде у бік Запорізької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Петро Андрющенко
Місця
Маріуполь Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
13:10
Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл
01:16
РФ обстріляла Покровськ: є руйнування та постраждалі
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
21:46
Немає зв'язку та комендантська година. В окупованому Сєвєродонецьку розповіли про обмеження
21:32
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
21:15
«ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки
19:56
У Горлівці четверо людей поранено внаслідок обстрілу, заявили окупанти
13:50
На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі
12:55
ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
12:47
У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь
12:10
У найближчі тижні РФ може розпочати широкомасштабний наступ під Харковом — The Telegraph
11:45
До Донецька та Луганська заходить страхова компанія з Криму, на яку накладено санкції Заходом
11:25
Москва вирішила роздавати російське громадянство в обмін на службу в армії — ISW
10:20
Росіяни атакували дронами модульне містечко під Бериславом, семеро постраждалих
усі новини
10:59
Армія РФ скинула дві бомби на Північне і пошкодила будинки в Нью-Йорку та Сіверську: в ОВА показали наслідки атак
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
09:36
Окупанти вдарили по Мирноградській громаді: є загиблі, серед них — діти
08:15
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: сили ППО збили 21 російську ціль
18:07
Обстріл Покровського району: загинуло 11 людей, у тому числі 5 дітей
17:00
Під час обстрілів Донецької області загинула одна людина і семеро отримали поранення
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
14:55
У 2023 році на блокпостах загинуло 10 людей
13:57
Британська розвідка розповіла про наслідки знищення трьох російських Су-34 у грудні
13:10
Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл
11:41
«Міліціонер все злив». Асєєв розповів подробиці арешту у Києві ексначальника донецької катівні «Ізоляція»
10:15
ЗСУ завдали удару по аеродрому в Саках
09:20
Сили ППО збили два «Шахеди» цієї ночі
08:50
Під час обстрілу Донецької області поранено одну людину
01:16
РФ обстріляла Покровськ: є руйнування та постраждалі
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:24
Стефанчук: У Верховній Раді планують створити Комітет з питань НАТО
усі новини
ВІДЕО
Ігор Клименко, міністр МВС. Фото: кадр із відео У 2023 році на блокпостах загинуло 10 людей
06 січня, 14:55
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
05 січня, 23:02
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
05 січня, 22:17
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
05 січня, 21:32
Мар'їнка наприкінці грудня 2023 року. Кадр із відео «ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки
05 січня, 21:15
У Білгородській області пройшла спецоперація ССО. Фото: Кадр із відео ГУР провело спецоперацію у Білгородській області
05 січня, 13:13

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама