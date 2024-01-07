Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було знищено напівзбудований залізничний міст у суботу, 6 січня. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівзбудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у районі села Гранітний», — написав він.



За словами Андрющенка, російські війська намагалися збити ракети, які атакували міст, проте нічого не вдалося.



Крім того, вдалося встановити місцезнаходження нових батарей ППО у Маріупольському районі. Зокрема координати вже передані відповідним службам.



Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області помітили великий рух техніки російських військ. Вона йде у бік Запорізької області.