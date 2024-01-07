У Краматорську сталася ДТП: загинув чоловік

У Краматорську Донецької області 6 січня сталася дорожньо-транспортна пригода, автомобіль Nissan Rogue врізався у дерево. Рятувальники намагалися деблокувати чоловіка з автомобіля, проте реанімувати його не вдалося. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Донецькій області.



«Вчора (6 січня) до Служби порятунку надійшла інформація про те, що в місті Краматорськ сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого в машині було заблоковано чоловіка», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що рятувальники за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту деблокували чоловіка, але під час реанімаційних заходів чоловік помер.





Нагадаємо, у Покровську у грудні 2023 року сталася ДТП за участю трьох автомобілів та мотоцикла. Один із водіїв отримав травми.