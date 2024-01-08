На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин

На оккупированных территориях Запорожской области украинцы не могут приобрести необходимые лекарства. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается значительная нехватка медикаментов», — написал он.

По его словам, импортных лекарств на ВОТ или нет, или их цена недоступна для людей. Кроме того, обязательные детские вакцины БЦЖ и АКДС оккупанты в аптеки не завозят.

«Родители ждут прививки от туберкулеза для ребенка более полугода», — указывает Федоров.

Также он обратил внимание на то, что часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам.

«Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу. К тому же, обслуживание у врача невозможно без российского паспорта», — написал он.

Ранее сообщалось, что российские захватчики с 1 января 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.