На окупованих територіях відзначається нестача ліків та вакцин

На окупованих територіях Запорізької області українці не можуть придбати необхідних ліків. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

«На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається значна нестача медикаментів», — написав він.

За його словами, імпортних ліків на ТОТ чи немає, чи їхня ціна недоступна для людей. Крім того, обов'язкові дитячі вакцини БЦЖ та АКДС окупанти в аптеки не завозять.

«Батьки чекають щеплення від туберкульозу для дитини понад півроку», — зазначає Федоров.

Також він звернув увагу, що частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами.

«Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря. До того ж обслуговування лікаря неможливе без російського паспорта», — написав він.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники з 1 січня 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорту РФ.