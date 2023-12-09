С нового года украинцам в оккупации будут отказывать в медицинской помощи — ЦНС

Российские захватчики с 1 января 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что «пилотный проект» уже стартовал в Старобельске (Луганская область), где украинцам не предоставляют медицинские услуги без наличия паспорта РФ, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам.

«Агрессор проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях», — говорится в сообщении ЦНС.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях (ВОТ) продолжает расти задолженность по зарплатам и местные жители уже много месяцев не видели своих выплат.