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ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»

08 января 2024, 09:40

ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»

Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «ТИРАДА-2», сообщило командование Сил специальных операций.

«Комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года», — говорится в отчете ССО.

Уже весной 2019-го «ТИРАДА-2» была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

Определив координаты цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ был уничтожен.

Напомним, за неделю на Донецком направлении Силы специальных операций поразили три российских ЗРК «Бук». 

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