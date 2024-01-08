ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»

Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «ТИРАДА-2», сообщило командование Сил специальных операций.



«Комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года», — говорится в отчете ССО.



Уже весной 2019-го «ТИРАДА-2» была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.



Определив координаты цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ был уничтожен.



Напомним, за неделю на Донецком направлении Силы специальных операций поразили три российских ЗРК «Бук».