ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «ТИРАДА-2», сообщило командование Сил специальных операций.
«Комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года», — говорится в отчете ССО.
Уже весной 2019-го «ТИРАДА-2» была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.
Определив координаты цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ был уничтожен.
Напомним, за неделю на Донецком направлении Силы специальных операций поразили три российских ЗРК «Бук».