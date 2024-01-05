На Донецком направлении поражены три ЗРК «Бук» оккупантов

За неделю на Донецком направлении Силы специальных операций поразили три российских ЗРК «Бук». Об этом заявили в командовании ССО.



«Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36», — говорится в сообщении.



В результате попадания по целям — один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению.



Ранее, 1 января, украинские военнослужащие Сил специальных операций (ССО) с помощью HIMARS уничтожили российский ЗРК «Бук» в Донецкой области.