ССО знищили російський комплекс «ТІРАДА-2»

Знищено комплекс орбітального придушення супутників Росії «ТІРАДА-2». Фото: кадр із відео

Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «ТІРАДА-2», повідомило командування Сил спеціальних операцій.



«Комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року», - йдеться у звіті ССО.



Вже навесні 2019-го «ТІРАДА-2» було зафіксовано на території окупованої Луганської області.



Визначивши координати цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент.



Нагадаємо, за тиждень на Донецькому напрямку Сили спеціальних операцій вразили три російські ЗРК «Бук».