Парламентский комитет принял решение в отношении Марьяны Безуглой

Комитет Верховной Рады по регламенту единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции «Слуга народа» Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в понедельник, 8 января.

По его словам, комитет рекомендовал Раде включить соответствующий проект постановления вне очереди без голосования в повестку сессии.

«Соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление», — написал Железняк и добавил, что при этом Безуглая останется членом комитета по нацбезопасности.

Напомним, 6 января стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности. При этом сам комитет рекомендовал отстранить Безуглую 5 января.