Парламентський комітет ухвалив рішення щодо Мар'яни Безуглої

Комітет Верховної Ради з регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції «Слуга народу» Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у понеділок, 8 січня.

За його словами, комітет рекомендував Раді включити відповідний проект постанови позачергово без голосування до порядку денного сесії.

«Відповідно, вже 10 січня парламент може розглянути ухвалу», — написав Железняк і додав, що при цьому Безугла залишиться членом комітету з нацбезпеки.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано проект ухвали про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки. При цьому сам комітет рекомендував усунути Безуглую 5 січня.