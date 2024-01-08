Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News

После почти двух лет полномасштабной войны РФ против Украины у обеих сторон заканчиваются боеприпасы. Однако у Кремля есть преимущество, которого нет у Киева без западной помощи — способность к перевооружению. Об этом сообщило издание Sky News.

Высокоинтенсивный конфликт истощает запасы боеприпасов как у Украины, так и у РФ. Украинское наступление летом не привело к существенным изменениям на линии соприкосновения, а потому обе стороны нуждаются в большей огневой мощи для победы. В издании утверждают, что ни Киев, ни Москва не имеют боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности в войне на истощение.

Украина не может сравниться с российскими запасами вооружений, а западная помощь сосредоточилась на высокотехнологичном вооружении, которое предоставило ВСУ возможность наносить высокоточные удары по военным целям. Однако в основном такие образцы вооружения передавались со складов, потому что ни одна страна не может себе позволить иметь больше оружия, чем им нужно, утверждают журналисты. Кроме того, такие поставки увеличивают риски для страны-донора. Поэтому помощь Украине предоставлялась ограниченными темпами.

РФ со своей стороны обратилась к КНДР за боеприпасами и баллистическими ракетами, а к Ирану за БПЛА и другим оружием. К тому же Кремль продолжает зарабатывать на продаже нефти, что позволяет переводить оборонку на военные рельсы и быстро перевооружаться.

Украинский оборонно-промышленный комплекс в издании назвали «молодым» и очень уязвимым к российским ракетным атакам. Также ВВП Украины меньше российского в разы. Глобально Киев не может конкурировать в покупательной способности с Кремлем. Что остается Украине в таком случае? Без значительной и долговременной помощи Запада Киев будет обреченным, считают в издании.

Однако есть выход. Запад имеет значительно больший потенциал в оборонке, который надо мобилизовать. Политической поддержки Украины с Запада пока достаточно, но надо ее подкрепить коллективными финансовыми обязательствами.

Ранее сообщалось, что если в ближайшие несколько недель в американском Конгрессе не согласуют новый пакет военной помощи Украине, средств на это в бюджете не будет. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.