Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News

08 января 2024, 16:48

Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News

После почти двух лет полномасштабной войны РФ против Украины у обеих сторон заканчиваются боеприпасы. Однако у Кремля есть преимущество, которого нет у Киева без западной помощи — способность к перевооружению. Об этом сообщило издание Sky News.

Высокоинтенсивный конфликт истощает запасы боеприпасов как у Украины, так и у РФ. Украинское наступление летом не привело к существенным изменениям на линии соприкосновения, а потому обе стороны нуждаются в большей огневой мощи для победы. В издании утверждают, что ни Киев, ни Москва не имеют боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности в войне на истощение.

Украина не может сравниться с российскими запасами вооружений, а западная помощь сосредоточилась на высокотехнологичном вооружении, которое предоставило ВСУ возможность наносить высокоточные удары по военным целям. Однако в основном такие образцы вооружения передавались со складов, потому что ни одна страна не может себе позволить иметь больше оружия, чем им нужно, утверждают журналисты. Кроме того, такие поставки увеличивают риски для страны-донора. Поэтому помощь Украине предоставлялась ограниченными темпами.

РФ со своей стороны обратилась к КНДР за боеприпасами и баллистическими ракетами, а к Ирану за БПЛА и другим оружием. К тому же Кремль продолжает зарабатывать на продаже нефти, что позволяет переводить оборонку на военные рельсы и быстро перевооружаться.

Украинский оборонно-промышленный комплекс в издании назвали «молодым» и очень уязвимым к российским ракетным атакам. Также ВВП Украины меньше российского в разы. Глобально Киев не может конкурировать в покупательной способности с Кремлем. Что остается Украине в таком случае? Без значительной и долговременной помощи Запада Киев будет обреченным, считают в издании.

Однако есть выход. Запад имеет значительно больший потенциал в оборонке, который надо мобилизовать. Политической поддержки Украины с Запада пока достаточно, но надо ее подкрепить коллективными финансовыми обязательствами.

Ранее сообщалось, что если в ближайшие несколько недель в американском Конгрессе не согласуют новый пакет военной помощи Украине, средств на это в бюджете не будет. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Снаряды Вооружение Россия - Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:48
Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
15:15
«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
13:26
Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский
12:46
На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды
12:44
Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»
12:21
СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который работал на Укрзализныце
11:50
Захватчики обустраивают укрытия из тел погибших сослуживцев — ВСУ
09:39
В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников
09:17
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые
08:30
На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин
08:00
Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
все новости
20:24
В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов
19:48
ГУР получило массив тайных данных об ВПК окупантов, стоимостью 1,5 млрд долларов
19:07
В законопроекте о мобилизации увидили коррупционные риски — СМИ
18:34
Украинцам будут отключать электроенергию за долги
18:32
На Донетчине за неделю энергетики вернули свет более 75 тысячам семей — ДТЭК
17:57
Централизованное отопление в Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько котельных работает
17:47
В попытке «заморозить» Украину РФ стала жертвой морозов
17:18
В битве за Авдеевку РФ потеряла в 14 раз больше техники, чем Украина. В Крынках — в пять раз
16:48
Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News
16:30
В Украине ликвидирован высокопоставленный офицер ВДВ РФ
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
15:15
«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
15:05
На железной дороге в российском Нижнем Тагиле произошел взрыв
14:25
Парламентский комитет принял решение в отношении Марьяны Безуглой
13:51
В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри
13:26
Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский
13:21
Ракетная атака по Украине: количество погибших и пострадавших резко увеличилось
12:46
На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды
12:44
Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»
12:44
Силы ПВО сбили 18 ракет и 8 дронов над Украиной
все новости
ВИДЕО
Сербский наемник Деян Берич. Фото: кадр из видео «Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
08 января, 15:15
Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри
08 января, 13:51
Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»
08 января, 09:40
Торговый центр «Ашан» в Кривом Роге. Фото: кадр из видео Армия РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами: повреждены дома и торговый центр
08 января, 09:09
Последствия ракетного удара в Покровске. Фото: Новости Донбасса Удар по Покровску: из-за российской атаки погибла семья переселенцев из Авдеевки
07 января, 18:00
Игорь Клименко, министр МВД. Фото: кадр из видео В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
06 января, 14:55

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама