Денег для нового пакета помощи Украине у США сейчас нет — Кирби

Если в ближайшие несколько недель в Конгрессе не согласуют новый пакет военной помощи Украине, средств на это в бюджете не будет. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщило «Радио Свобода».

«Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества», — сказал Кирби на пресс-конференции для журналистов, добавив, что продолжение помощи Киеву требует поддержки в Конгрессе.

Отмечается, что 27 декабря 2023 года глава Белого дома Джо Байден подписал последний пакет помощи, на который были средства, предусмотренные президентскими полномочиями для ускоренных поставок иностранным государствам со складов армии США.

В октябре Байден также запросил у Конгресса 106 млрд долларов, 61 из которых должны пойти на военную помощь Украине, а 14 млрд – Израилю. В Конгрессе запрос не одобрили: представители Республиканской партии требуют включить в пакет помощи средства для охраны границы.

Напомним, Президент США Джо Байден назвал «безумием» возможность прекращения военной помощи Украине.