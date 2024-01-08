Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News

Після майже двох років повномасштабної війни РФ проти України у обох сторін закінчуються боєприпаси. Однак Кремль має перевагу, якої немає у Києва без західної допомоги — здатність до переозброєння. Про це повідомляє видання Sky News.

Високоінтенсивний конфлікт виснажує запаси боєприпасів як у України, так і у РФ. Український наступ влітку не призвів до суттєвих змін на лінії зіткнення, а тому обидві сторони потребують більшої вогневої сили для перемоги. У виданні стверджують, що ні Київ, ні Москва не мають боєприпасів, щоб задовольнити потреби війни на виснаження.

Україна не може зрівнятися з російськими запасами озброєнь, а західна допомога зосередилася на високотехнологічному озброєнні, яке надало ЗСУ можливість завдавати високоточних ударів по військовим цілям. Проте здебільшого такі зразки озброєння передавалися зі складів, бо жодна країна не може собі дозволити мати більше зброї, аніж їм потрібно, стверджують журналісти. Крім того, такі постачання збільшують ризики для країни-донора. Тому допомога Україні надавалась обмеженими темпами.

РФ зі свого боку звернулася до КНДР за боєприпасами та балістичними ракетами, а до Ірану за БПЛА та іншою зброєю. До того ж Кремль продовжує заробляти на продажі нафти, що дозволяє переводити оборонку на військові рейки та швидко переозброюватися.

Український оборонно-промисловий комплекс у виданні назвали «молодим» і дуже вразливим до російських ракетних атак. Також ВВП України менший за російський у рази. Глобально Київ не може конкурувати у купівельній спроможності з Кремлем. Що залишається Україні у такому разі? Без значної та довготривалої допомоги Заходу Київ буде приреченим, вважають у виданні.

Проте є вихід. Захід має значно більший потенціал у оборонці, який треба мобілізувати. Політичної підтримки України із Заходу поки що достатньо, але треба її підкріпити колективними фінансовими зобов'язаннями.

Раніше повідомлялося, що якщо протягом найближчих кількох тижнів в американському Конгресі не погодять новий пакет військової допомоги Україні, коштів на це в бюджеті не буде. Таку заяву зробив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.