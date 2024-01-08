На месте атаки по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел — Филашкин

Поиско-спасательная операция в Покровском районе ФОТО: Телелеграм/Игорь Клименко

В результате атаки РФ по Покровску и Ровное Покровского района, 6 января на месте проишествия найдено более 100 фрагментов человеческих тел.



Об этом в эфире «Суспільного» начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.



Филашкин отметил, что сейчас сложно утанови сколько людей тогда погибло Окончательные цифры будут установлены после соответствующей экспертизы.



«Для идентификации людей и установления точного количества погибших сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС, полиции, экспертные службы, криминалистическая лаборатория», — сообщил Вадим Филашкин.





Напомним, в Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. По предварительной информации, исвестно об 11 погибших, из них 5 детей и 10 раненых.