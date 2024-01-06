Обстрел Покровского района: погибли 11 человек, в том числе 5 детей

Последствия обстрела Покровского района. Фото: ОВА

Одиннадцать человек погибли, в том числе пять детей, восемь раненых — таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.



По его словам, войска РФ ударили по району ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровному Мирноградской громады.



«Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю», — подчеркнул Филашкин.

Обновлено (18:35). Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Покровском районе.



«Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам», — сказал президент в видеообращении.



По его словам, «Россия должна чувствовать — всегда чувствовать, — что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет». «Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями», — подчеркнул Зеленский.



Как сообщалось, сегодня вечером войска РФ нанесли ракетный удар по Покровскому району.