На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін

Пошуко-рятувальна операція у Покровському районі ФОТО: Телелеграм/Ігор Клименко

Внаслідок атаки РФ по Покровську та Рівному Покровського району, 6 січня на місці події знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.



Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник Донецької ОДА Вадим Філашкін.



Філашкін зазначив, що зараз складно утанові скільки людей тоді загинуло. Остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи.



«Для ідентифікації людей та встановлення точної кількості загиблих зараз на місці працюють співробітники ДСНС, поліції, експертні служби, криміналістична лабораторія», — повідомив Вадим Філашкін.







Нагадаємо, у Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. За попередньою інформацією, відомо про 11 загиблих, з них 5 дітей та 10 поранених.