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В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов

08 января 2024, 20:24

В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов

Спасатильные работы в Покровске на месте обсрела. ФОТО: Телеграм/ Игорь Клименко Спасатильные работы в Покровске на месте обсрела. ФОТО: Телеграм/ Игорь Клименко

В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко. 

По его словам, криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

«В настоящее время удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. 

Напомним, 6 января войска РФ ударили по району ракетами С-300 по Покровску и Ровному Мирноградской громады.

Также, ранее «Новости Донбасса» писали, что результате удара войск РФ по Покровску 6 января погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.

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