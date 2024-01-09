В Хмельницком обнаружили тело еще одного погибшего жителя после российской атаки

В результате проведения спасательных работ в Хмельницком был обнаружен еще один погибший. Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.



«Мужчина 1955 г.р. Искренние соболезнования родным. В результате террористической атаки погибли 3 человека (мужчины 1947, 1964, 1955 г.р.) и 2 получили ранения», — написал Симчишин.



Ранее после атаки российской армии, глава горсовета проинформировал местных жителей, что силы ПВО сбили две ракеты. Также был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры.



Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины пострадали 45 человек.