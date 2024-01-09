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У Хмельницькому виявили тіло ще одного загиблого мешканця після російської атаки

09 січня 2024, 09:30

У Хмельницькому виявили тіло ще одного загиблого мешканця після російської атаки

Внаслідок проведення рятувальних робіт у Хмельницькому було виявлено ще одного загиблого. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним. В результаті терористичної атаки загинули 3 людини (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н.) і 2 отримали поранення», - написав Симчишин.

Раніше після атаки російської армії голова міськради поінформував місцевих жителів, що сили ППО збили дві ракети. Також було завдано удару по одному з об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по території України постраждали 45 осіб.

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