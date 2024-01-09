В оккупированном Рубежном сегодня обезвредили российскую бомбу

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области наконец обезвредили российскую авиабомбу, которая упала 8 января. Это произошло 9 января. Об этом сообщил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



«Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти», — написал он.



Также Пасечник отметил, что на период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Сегодня жители уже возвращаются в свои дома.



Кроме того, в соцсетях местные жители также подтверждают это.



Напомним, утром 9 января мы писали, что в Рубежном на оккупированной Россией территории Луганской области до сих пор не обезвредили российскую авиабомбу, которая упала 8 января. Обезвреживание перенесли на 14:00 по московскому времени (13:00 по Киеву).