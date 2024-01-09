В окупованому Рубіжному сьогодні знешкодили російську бомбу

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області, нарешті, знешкодили російську авіабомбу, яка впала 8 січня. Це сталося 9 січня. Про це повідомив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



«Завдяки оперативній та ретельній роботі інженерно-саперної групи Міноборони авіаційний боєприпас, який знаходився на території приватного домоволодіння у Рубіжному, вдалося знешкодити та вивезти», — написав він.



Також Пасічник зазначив, що на період інженерно-саперних робіт було евакуйовано близько 300 осіб, які мешкають у радіусі кілометра від місця падіння авіабомби. Сьогодні мешканці вже повертаються до своїх будинків.



Крім того, у соцмережах місцеві жителі також підтверджують це.



Нагадаємо, вранці 9 січня ми писали, що у Рубіжному на окупованій Росією території Луганської області досі не знешкодили російську авіабомбу, яка впала 8 січня. Знешкодження перенесли на 14:00 за київським часом (13:00 за Києвом).