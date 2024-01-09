В Рубежном на оккупированной Луганщине до сих пор не обезвредили упавшую российскую авиабомбу

В Рубежном на оккупированной Россией территории Луганской области до сих пор не обезвредили российскую авиабомбу, которая упала 8 января. Обезвреживание перенесли на 14:00 по московскому времени (13:00 по Киеву).



Об этом пишет пророссийский паблик «Лисичанск — победа за нами» во «ВКонтакте» со ссылкой на местных жителей.

Паблик оккупированного Лисичанска. Фото: Вконтакте

Под эвакуацию подпадают районы по улицу Ленина включительно и до улицы Мира.



«Выселили дома, где радуга и рядом. Сказали, взрывная волна пройдет к 8-й школе», — отмечается в сообщении.



Сам город закрыт силовиками. Света, газа, воды может не быть до трех дней. При этом в Рубежном морозы до -17.



Как сообщалось, вчера в Рубежном произошел «внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250» ВКС РФ.