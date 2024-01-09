ВАКС подтвердил приговор бывшей судье: 5,5 лет заключения за взятку

Экс-глава Каланчакского райсуда Херсонской области Елена Живцова. Фото: Twitter

Судьи Апелляции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставили без изменений приговор главе Каланчакского райсуда Херсонской области Елене Живцовой, приговорив ее к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом пишет ЦПК.



В апреле 2018 года судья Живцова предложила таксисту, работавшему без разрешения, закрыть административное дело за «вознаграждение» в 5 тысяч грн.



В случае отказа судья угрожала привлечь мужчину к ответственности и взыскать с него от 16 000 до 32 000 грн штрафа.



«Полученную взятку она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях. Решение первой инстанции было принято еще в декабре 2021 года и только сейчас Апелляция ВАКС подтвердила приговор Живцовой», — отметили в центре противодействия коррупции.



Все это время судья подавала ходатайство об отложении заседаний, поскольку находится на оккупированной части Херсонской области и не имеет интернета.



Интересно, что до деоккупации правобережной части Херсонской области Живцова заявляла, что проживает в Херсоне. А уже после того, как ВСУ освободили Херсон, сообщила, что находится в оккупации на левом берегу.



Согласно информации ЦПК, несмотря на приговор апелляции, Живцова не отправится за решетку сейчас, потому что скрывается. Теперь ее должны объявить в розыск.



Кстати, как информирует Автомайдан, бывшему ВСП (Высший совет правосудия) для увольнения Живцовой понадобилось 2,5 года, поэтому с 2018 по 2020 годы судья получила 1,4 млн грн.

До речі, колишній ВРП для звільнення Живцової знадобилося аж 2,5 роки, тому з 2018 по 2020 роки суддя отримала 1,4 млн грн коштом наших податків — Автомайдан (@Auto_Maidan) January 9, 2024



Напомним, НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды.