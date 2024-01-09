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ВАКС підтвердив вирок колишній судді: 5,5 років ув'язнення за хабар

09 січня 2024, 14:40

ВАКС підтвердив вирок колишній судді: 5,5 років ув'язнення за хабар

Ексглава Каланчацького райсуду Херсонської області Олена Живцова. Фото: Twitter Ексглава Каланчацького райсуду Херсонської області Олена Живцова. Фото: Twitter

Судді Апеляції Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишили без змін вирок голові Каланчацького райсуду Херсонської області Олені Живцовій, засудивши її до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це пише ЦПК.

У квітні 2018 року суддя Живцова запропонувала таксисту, який працював без дозволу, закрити адміністративну справу за винагороду у 5 тисяч грн.

У разі відмови суддя погрожувала притягти чоловіка до відповідальності та стягнути з нього від 16 000 до 32 000 грн штрафу.

«Отриманий хабар вона сховала у Кодексі про адміністративні правопорушення. Рішення першої інстанції було ухвалено ще у грудні 2021 року і лише зараз Апеляція ВАКС підтвердила вирок Живцовій», - зазначили у центрі протидії корупції.

Весь цей час суддя подавала клопотання про відкладення засідань, оскільки перебуває на окупованій частині Херсонської області та не має інтернету.

Цікаво, що до деокупації правобережної частини Херсонської області Живцова заявляла, що мешкає у Херсоні. А вже після того, як ЗСУ звільнили Херсон, повідомила, що перебуває в окупації на лівому березі.

Згідно з інформацією ЦПК, попри вирок апеляції, Живцова не вирушить за ґрати зараз, бо переховується. Тепер її мають оголосити у розшук.

До речі, як інформує Автомайдан, колишній ВРП (Вища рада правосуддя) для звільнення Живцової знадобилося 2,5 роки, тому з 2018 до 2020 року суддя отримала 1,4 млн грн.


Нагадаємо, НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.

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