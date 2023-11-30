Четырех судей Киевского апелляционного суда поймали на получении взятки

Фиксация взятки судьям. Фото: НАБУ

НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды. О фиксации правонарушения проинформировал пресс-центр НАБУ.



Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества.



За это ему и троице судей по делу представитель компании должен предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долларов США.

Фиксация взятки судьям. Фото: НАБУ

После получения взятки в 10 тыс. долларов США судья-посредник оставил себе, а 25 тыс. положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой.



Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от фракции «Слуги народа» Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.