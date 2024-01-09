В Киеве возросло количество погибших в результате ракетной атаки оккупантов 29 декабря

Возросло количество погибших из-за ракетного обстрела по Киеву, который произошел 29 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.



«В ходе демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции», — говорится в сообщении.



По состоянию на 9 января в результате массированного ракетного обстрела 29 декабря 2023 года в Киеве погибли 33 человека.

В ГСЧС указали, что 3 января аварийно-спасательные работы завершены, сообщалось о 30 погибших.



Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о «прилетах» в ряде городов Украины. Сообщается о погибших и раненых в результате этих атак. Под огонь и украинская столица.



В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это была самая масштбаная атака на Украину, было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.