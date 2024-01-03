В Киеве погибли 30 человек из-за воздушной атаки РФ, спасательные работы завершены

В Шевченковском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы, сообщается о 30 погибших. Фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе Киева после ракетного удара агрессора 29 декабря 2023 года завершены. Вследствие атаки погибли 30 человек. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

«Работы продолжались с 29 декабря после массированной российской атаки. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 куб.м разрушенных строительных конструкций. В Киеве погибли 30 человек, из них один человек скончался в больнице», — говорится в сообщении в среду, 3 января.

По информации ГСЧС, в результате атаки 29 декабря по Украине было поражено 18 населенных пунктов в 10 областях, пострадали 170 человек, погибло 53, спасено 22.

Напомним, 29 декабря прошлого года Украина подверглась массированной воздушной атаке со стороны Российской Федерации, что привело к значительным жертвам и разрушениям.