У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів 29 грудня

Зросла кількість загиблих через ракетний обстріл по Києву, який стався 29 грудня 2023 року. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



«Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні у Шевченківському районі було виявлено ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції», — йдеться у повідомленні.



Станом на 9 січня внаслідок масованого ракетного обстрілу 29 грудня 2023 року в Києві загинули 33 особи.



У ДСНС зазначили, що 3 січня аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомлялося про 30 загиблих.



Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про «прильоти» у низці міст України. Повідомляється про загиблих та поранених внаслідок цих атак. Під вогонь та українська столиця.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це була наймасштабніша атака на Україну, було знищено 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.