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Оглядач BILD вважає зимовий наступ Путіна таким, що провалився

09 січня 2024, 16:25

Оглядач BILD вважає зимовий наступ Путіна таким, що провалився

Військовий оглядач BILD Юліан Рьопке дотримується думки, що як тільки окупанти почали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці й поки їм не вдалося нічого досягти, не рахуючи загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки. Про це пише BILD.

«Росія так само далека від захоплення Куп'янська в Харківській області та Авдіївки в Донецькій області, як і в жовтні минулого року», — заявив Рьопке.

На думку німецького аналітика, на північ від Авдіївки російські солдати зав'язли біля невеликого села Петрівське, де українська армія утримує оборону там за допомогою дронів-камікадзе та бронетранспортерів Bradley.

«Кілька місяців на цій ділянці фронту не відбувається серйозних змін, тому росіяни поки що не можуть оточити Авдіївку», — пояснює журналіст BILD.

Далі він уточнив, що на північ від Куп'янська, яку українські війська звільнили восени 2022 року, російська армія застрягла біля села Синьківка.

Тут танкові роти ЗС РФ одна за одною натикаються на мінні поля, втрачаючи техніку. З російськими солдатами тут насамперед борються за допомогою касетних боєприпасів та гранат, які скидаються з дронів.

Єдине питання, яке турбує Рьопке, — так це, як довго Україна зможе стримувати наступ російської армії та чи вистачить бійцям ЗСУ боєприпасів для цього.

За російськими атаками за участю тисяч солдатів у листопаді та грудні були дрібніші зіткнення, які тривають протягом останнього тижня.

На думку журналіста BILD, Росії, очевидно, доведеться знову збирати резерви, перш ніж вона зможе вкотре перейти у наступ.

Нагадаємо, ЗС РФ трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, а 28 грудня продовжили позиційні бої.

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