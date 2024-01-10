Фото последствий удара по детскому центру опубликовала Харьковская ОВА

В результате российской ракетной атаки в Харькове разрушен детский центр. Фото: Харьковская ОВА

Российские оккупанты поздно вечером 9 января нанесли удары по Харькову. Появились фото последствий ракетных обстрелов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода. Захватчики применили две зенитные ракеты С-300. В результате атаки поврежден детский лечебный оздоровительный центр.

Как сообщил Синегубов, разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным ОВА, за последние сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области.

Так, вчера около 9:30 в селе Слобожанское Харьковского района из-за российских обстрелов были повреждены опоры линий электропередач. Также после повторного обстрела повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и соседнее помещение.