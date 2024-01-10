Фото наслідків удару по дитячому центру опублікувала Харківська ОВА

У Харкові внаслідок російської ракетної атаки зруйновано дитячий центр. Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. З'явились фото наслідків ракетного обстрілу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову з Білгорода. Загарбники застосували дві зенітні ракети С-300. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр.

Як повідомив Синєгубов, зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджено територію закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними ОВА, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Так, учора близько 9:30 у селі Слобожанське Харківського району через російські обстріли було пошкоджено опори ліній електропередач. Також після повторного обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та сусіднє приміщення.