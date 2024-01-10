Россия хочет создать 15-километровую «буферную зону» в Харьковской области — ISW

В РФ снова говорят о широкомасштабной наступательной операции россиян под Харьковом ради создания 15-километровой «буферной зоны». Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Институт отмечает, что такие призывы зафиксированы, несмотря на вероятную неспособность в ближайшее время российской армии провести операцию по захвату территорий Харьковщины. Кремль, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во вторник, 9 января, объяснил необходимость этих боевых действий тем, что Россия сделает все, чтобы «предотвратить украинский огонь с закрытых позиций в Белгородской области».

Такой комментарий спикера Путина мгновенно подхватили российские пропагандисты, а ультранационалисты РФ напомнили, что призывали к проведению аналогичной операции еще летом 2023 года на фоне повсеместного недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

«Российское вторжение глубиной 15 километров и шириной в несколько сотен километров будет масштабным оперативным мероприятием, которое потребует значительно большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами группировки сил, чем то, что российские силы в настоящее время сконцентрировали вдоль всей международной границы с Украиной, и прежде всего — Белгородской области», — подчеркивает Институт.

Ранее аналитики ISW отмечали, что российские войска могут сконцентрировать активные усилия на захвате Купянска в ближайшее время и что именно на этом направлении у россиян достаточно потенциала для наступательных действий. Сейчас эксперты констатируют, что российская армия способна лишь вести боевые действия тактического характера непосредственно из Белгородской области. Они считают это хитрым маневром россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку оккупанты усилили бомбардировки города и области.