Росія хоче створити 15-кілометрову «буферну зону» в Харківській області — ISW

У РФ знову говорять про широкомасштабну наступальну операцію росіян під Харковом задля створення 15-кілометрової «буферної зони». Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут зазначає, що такі заклики зафіксовані, незважаючи на ймовірну нездатність найближчим часом російської армії провести операцію із захоплення територій Харківщини. Кремль, зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, у вівторок, 9 січня, пояснив необхідність цих бойових дій тим, що Росія зробить усе, щоб «запобігти українському вогню із закритих позицій у Білгородській області».

Такий коментар спікера Путіна миттєво підхопили російські пропагандисти, а ультранаціоналісти РФ нагадали, що закликали до проведення аналогічної операції ще влітку 2023 року на тлі повсюдного невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил до Білгородської області.

«Російське вторгнення глибиною 15 кілометрів і шириною в кілька сотень кілометрів буде масштабним оперативним заходом, який вимагатиме значно більшого і значно краще забезпеченого ресурсами угруповання сил, ніж те, що російські сили нині сконцентрували вздовж усього міжнародного кордону з Україною, і насамперед — Білгородської області», – наголошує Інститут.

Раніше аналітики ISW зазначали, що російські війська можуть сконцентрувати активні зусилля на захопленні Куп'янська найближчим часом і що саме на цьому напрямі росіяни мають достатньо потенціалу для наступальних дій. Наразі експерти констатують, що російська армія здатна лише вести бойові дії тактичного характеру безпосередньо з Білгородської області. Вони вважають це хитрим маневром росіян, щоб відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямі.

Нагадаємо, раніше британське видання The Telegraph повідомило, що Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки окупанти посилили бомбардування міста та області.