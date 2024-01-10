Экс-заместителю областного управления МВД в Запорожье грозит пожизненное: собирал для РФ информацию про оборонные заводы

Задержанный за пособничество оккупантам в Запорожье. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя начальника отдела бывшего областного управления МВД в Запорожье, который собирал для оккупантов информацию про оборонные предприятия города. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



«Преступник пытался передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

В первую очередь коллаборанта интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.



По данным следствия, фигурантом оказался экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.

Бывшему полицейскому грозит пожизненное. Фото: СБУ

В начале полномасштабного вторжения его завербовал кадровый военный минобороны России, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование.



За государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, бывшему силовику грозит пожизненное заключение.



Напомним, под Славянском сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского осведомителя.