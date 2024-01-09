Под Славянском СБУ задержала информатора оккупантов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского осведомителя. Он «охотился» на объекты ПВО, а также HIMARS украинских воинов. Об этом сообщила СБУ.

Мужчина был задержан в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области.

Прежде всего информатор оккупантов пытался выявить пункты базирования комплексов ПВО, а также реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS. В частности, его интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска.

Полученную информацию он распространял через один из каналов оккупантов в популярном мессенджере, который администрируется представителями «МГБ «ДНР».

Задержанным оказался 43-летний местный житель, который поддерживал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Об этом он неоднократно писал в прокремлевских телеграм-каналах.

«Затем злоумышленник начал «сливать» в чат-бота ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочное количество украинских войск на Славянском направлении. Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ», — пишет СБУ.

Во время обысков был изъят мобильный телефон, который информатор использовал в разведывательной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Днепре чиновника Укрзализныци, который оказался агентом ФСБ и шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области.