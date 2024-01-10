Ексзаступнику обласного управління МВС у Запоріжжі загрожує довічне: збирав для РФ інформацію про оборонні заводи

Затриманий за допомогу окупантам у Запоріжжі. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника начальника відділу колишнього обласного управління МВС у Запоріжжі, котрий збирав для окупантів інформацію про оборонні підприємства міста. Про це повідомив речник СБУ.



«Злочинець намагався передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України», - йдеться у повідомленні відомства.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

Насамперед колаборанта цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.



За даними слідства, фігурантом виявився ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби.

Колишньому поліцейському загрожує довічне. Фото: СБУ

На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони Росії, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту.



За державну зраду, вчинену за умов воєнного стану, колишньому силовику загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, під Слов'янськом співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського інформатора.