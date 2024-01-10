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Зеленский отправился в страны Балтии: о чем будет говорить

10 января 2024, 11:51

Зеленский отправился в страны Балтии: о чем будет говорить

Зеленский посетит Балтийские страны. Фото: ОП Зеленский посетит Балтийские страны. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Балтийские страны, в частности, Литву. Глава государства проведет ряд важных встреч с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, представителями политических сил, СМИ и украинской громадой. Об этом он написал в своем Telegram.

«Наши надежные друзья и партнеры Литва, Эстония и Латвия. Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс», — отметил он.

Основными темами переговоров будут безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, а также дальнейшая координация европейской поддержки.

Кроме того, Зеленский поблагодарил страны Балтии за бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее мы писали, что 9 января Владимир Зеленский пообщался с Президентом Польши Анджеем Дудой. 

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