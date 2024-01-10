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Зеленський вирушив до країн Балтії: про що говоритиме

10 січня 2024, 11:51

Зеленський вирушив до країн Балтії: про що говоритиме

Зеленський відвідає Балтійські країни. Фото: ВП Зеленський відвідає Балтійські країни. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Балтійські країни, зокрема Литву. Глава держави проведе низку важливих зустрічей з президентом, прем'єр-міністром, спікером Сейму Литви, представниками політичних сил, ЗМІ та українською громадою. Про це він написав у своєму Telegram.

«Наші надійні друзі та партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні — Вільнюс», — зазначив він.

Основними темами переговорів будуть безпека, інтеграція в ЄС та НАТО, співробітництво в галузі РЕБ та дронів, а також подальша координація європейської підтримки.

Крім того, Зеленський подякував країнам Балтії за безкомпромісну підтримку України протягом усіх 10 років війни, особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 9 січня Володимир Зеленський поспілкувався із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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