В Воронежской области сбили БпЛА

Около 14.30 мск (13.30 по Киеву) была проведена атака с помощью БпЛА самолетного типа в Воронежской области. Об этом говорится в отчете минобороны РФ.



«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — заявили в оборонном ведомстве России.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев пока не прокомментировал инцидент. Напомним, сегодня утром два беспилотника были сбиты и упали на территорию военного аэродрома «Энгельс 2».



Ранее минобороны оккупантов заявило, что сегодня ночью над Саратовской областью ПВО «сбило» очередной дрон.