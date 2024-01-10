У Воронезькій області збили БпЛА

Близько 14.30 мск (13.30 за Києвом) було проведено атаку за допомогою БпЛА літакового типу у Воронезькій області. Про це йдеться у звіті міноборони РФ.



«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Воронезької області», - заявили в оборонному відомстві Росії.



Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв наразі не прокоментував інцидент. Нагадаємо, сьогодні вранці два безпілотники було збито і впали на територію військового аеродрому «Енгельс 2».



Раніше міноборони окупантів заявило, що сьогодні вночі над Саратовською областю ППО «збило» черговий дрон.