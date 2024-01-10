В Минобороны РФ посетовали на атаку дрона: в Саратовской области работала ПВО

Над российской Саратовской областью силы ПВО сбили очередной дрон сегодня ночью, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области.



Напомним, 9 января над тремя областями РФ силы противовоздушной обороны якобы сбили семь дронов.