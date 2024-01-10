Сотруднице «прокуратуры ДНР», которая устраивала незаконные обыски, грозит 15 лет тюрьмы

Украинские правоохранители сообщили о подозрении уроженке Донецка, которая еще в 2014 году стала сотрудничать с оккупационной властью. В частности, получила должность помощницы генерального прокурора «ДНР». Ей грозит 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Бывшая сотрудница правоохранительных органов Украины в ноябре 2014 осталась в захваченном Донецке. Имея пророссийские взгляды, женщина пошла на сотрудничество с представителями «ДНР» и стала «прокурором отдела кадров центрального аппарата», а через некоторое время — «старшей помощницей генпрокурора по особым поручениям», — говорится в сообщении.





Отмечается, что обвиняемая для подавления воли украинцев, вынужденно проживающих на временно оккупированной территории и выступающих против «республики», согласовывала незаконные аресты и обыски в их жилье.



В прокуратуре уточнили, что в апреле 2019 года приспешницу захватчиков внезапно отстранили от должностей и задержали ее же «коллеги» из-за якобы организации потока взяток в «генпрокуратуру».



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в отношении уроженки Донецка в суд направлен обвинительный акт по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).



В настоящее время гражданка находится в розыске. Максимальное наказание — 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.



Напомним, экс-послушник УПЦ МП получил подозрение за оправдание временной оккупации Донецка и Луганска