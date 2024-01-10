Працівниці «прокуратури ДНР», яка влаштовувала незаконні обшуки, загрожує 15 років ув'язнення

Українські правоохоронці повідомили про підозру уродженку Донецька, яка ще в 2014 році почала співпрацювати з окупаційною владою. Зокрема, отримала посаду помічниці генерального прокурора «ДНР». Їй загрожує 15 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Колишня співробітниця правоохоронних органів України у листопаді 2014 року залишилася у захопленому Донецьку. Маючи проросійські погляди, жінка пішла на співпрацю з представниками «ДНР» і стала «прокурором відділу кадрів центрального апарату», а згодом — «старшою помічницею генпрокурора з особливих доручень», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що обвинувачена для придушення волі українців, які вимушено проживають на тимчасово окупованій території та виступають проти «республіки», погоджувала незаконні арешти та обшуки у їхньому житлі.



У прокуратурі уточнили, що у квітні 2019 року поплічницю загарбників раптово усунули з посади і затримали її ж «колеги» через нібито організацію потоку хабарів до «генпрокуратури».



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури щодо уродженки Донецька до суду направлено обвинувальний акт за фактом участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).



Наразі громадянка перебуває у розшуку. Максимальне покарання — 15 років за ґратами з конфіскацією майна.



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